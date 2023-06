Sasha Meneghel se declara para o marido em post de aniversário

Sasha Meneghel aproveitou o aniversário do marido, João Figueiredo, para se declarar para o amado em suas redes sociais. O cantor completou 23 anos de vida nesta segunda-feira, 19, e recebeu uma homenagem da modelo. "Meu bem, meu aconchego, meu grande amor, feliz aniversário! Te amo com todo meu coração!", escreveu Sasha na legenda. A artista compartilhou ainda uma série de fotos ao lado do marido, e chegou até a incluir alguns cliques da festa intimista que os dois fizeram para celebrar a data especial.

João, prontamente respondeu a declaração nos comentários: "Te amo pra sempre". Seguidores do casal também parabenizaram o aniversariante e elogiaram seu relacionamento. "Casal lindo. Amo vocês", confessou uma internauta. "Feliz aniversário, João", desejou outra. "Parabéns para um dos garotos mais talentosos e incríveis. @joaofigueiredof Você merece o melhor", afirmou uma outra seguidora.

