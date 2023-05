Sasha Meneghel aproveita viagem ao Caribe e posa de biquíni nas redes sociais

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, está de férias com o marido, o cantor João Figueredo, e o destino do casal foi Curaçao, a ilha holandesa localizada no Caribe.

VEJA MAIS

A filha da "Rainha dos Baixinhos" tem aproveitado o momento a sós com o marido e já publicou diversas fotos no lugar paradisíaco. O cantor também não fica atrás e postou no feed do Instagram diversos registros no local.

Com águas cristalinas, Curaçao chama a atenção pelas belezas naturais, as quais têm sido evidenciadas pela modelo.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)