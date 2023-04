Sasha Meneghel grávida? Teste faz previsão de bebê e modelo se surpreende: 'Tá feliz, né, Xuxa?'

Sasha Meneghe usou as redes sociais para fazer um teste divertido sobre previsão de gravidez nesta sexta-feira (31). De acordo com as coordenadas do aplicativo, a modelo, de 24 anos, terá um filho nos próximos três anos. Bem humorada, Sasha ironizou: “Tá feliz, né, Xuxa?”.

A filha da Xuxa se surpreendeu com o resultado. A eterna rainha dos baixinho, de 60 anos, espera ser avó logo. “Ah, bicho, agora com 60, é avó. É Vovó Xuxa que está doida para ser chamada de Vovuxa, Vovó Xuxa, de vó! Já pensou? Vó! Ah, que delícia que vai ser”, afirmou.

VEJA MAIS

Vínculo materno

Para revista Caras, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, finalizou.