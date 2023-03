Amigos realizam sonho de infância e embarcam no Navio da Xuxa

Entre os dias 24 a 27 de março, o Navio da Xuxa desatraca no Porto de Santos, para realizar milhares de sonhos pelas águas. Entre eles, Allan Pinheiro, Igor Barros e Luciana Dantas vão embarcar nesses três dias de encanto. A bordo terá shows, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes e personagens. Os shows serão de Glória Groove, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Junno Andrade, KLB, Sérgio Malandro e convidados especiais.

Mas o espetáculo mesmo será do Xou da Xuxa. A Rainha dos Baixinhos vai levar para o navio a festa que remete ao programa infantil, essa é uma das grandes expectativas dos amigos. “Desde a infância, no extinto Xou da Xuxa, tinha todos os discos, fui ao show no Mangueirão, fazia cover das paquitas com minhas primas. A Xuxa fez parte da minha infância e pré-adolescência, além de ser uma referência de profissional, mulher e ser humano”, conta Luciana.

“Mas com certeza, a expectativa para o ‘Xou da Xuxa’ está lá no alto. Estou doida para cantar as canções que marcaram minha infância, de brincar de índio, fazer o ilariê, pintar um arco íris de energia e ver minha lua de cristal brilhar!”, acrescenta.

Ela convenceu os amigos Allan Pinheiro e Igor Barros para viver esse momento juntos. Além deles, o marido de Luciana, Afonso, também vai acompanhar o trio. “Vai ser a primeira vez que ambos estarão em um cruzeiro, e sei que a expectativa, principalmente deles, é enorme. Sou o tipo de cara que se contagia fácil com a alegria dos outros e estar nessa programação com eles, que são duas das pessoas mais especiais que tenho no meu círculo de relacionamento, é sensacional. O momento mais especial para mim vai ser a descida da Xuxa da nave, com certeza, será algo emblemático nessa viagem, e os personagens também estiverem lá, Paquistão e o microfone de xuxinha, aí vai ser show demais”, disse Allan.

Durante os três dias e três noites, os amigos vão se entregar às festas. Todo dia terá um evento temático, começando pela Festa do Vermelho, no dia seguinte é a Festa Anos 80, e fechando a programação terá a Festa Arco-Íris. Os looks deles estão todos montados, combinando um com o outro e atendendo aos temas.

“Estamos super empolgados com esse pré-navio, sei que vamos viver as melhores emoções lá. As expectativas são as melhores, principalmente para encontrar a Xuxa”, disse Luciana.

“Relembrar a infância será algo inevitável, sentir aquele friozinho na barriga vendo os elementos/personagens que eu assistia na TV e fazer parte dessa festa cheia de nostalgia com certeza será o ápice da viagem”, acrescenta Allan.