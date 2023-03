Xuxa relembra plástica sem autorização imposta por empresária Marlene Matos

Convidada especial do Saia Justa especial de Dia Internacional da Mulher, Saia Justa fez diversas revelações no programa. Este foi o primeiro episódio de uma série que será exibida pelo Grupo Globo em celebração aos seus 60 anos, a serem completados no próximo mês. O programa foi ao ar no GNT no último dia 8 de março.

Durante a atração, um breve teaser do encontro entre Xuxa e Marlene Matos para a série documental que celebra os 60 anos da apresentadora no GloboPlay, que será lançada em abril. Na cena, Xuxa diz a Marlene, que por muito tempo foi considerada sua mentora: "Sabe quanto tempo faz que nós não nos falamos? Vinte anos!". Marlene respondeu: "Passamos 19 anos juntas e outros 20 sem nos falarmos".

Contrariada por Marlene Matos

Quando questionada sobre o que não gostava em si mesma, provocação de Astrid Fontenelle para o debate no estúdio e para reflexão entre as telespectadoras, Xuxa revelou um episódio que mostra o tamanho do trauma que ela acumulou por ter obedecido cegamente às ordens de sua equipe durante os anos em que foi chamada de Rainha dos Baixinhos: uma cirurgia plástica sem autorização.

Xuxa contou que após o nascimento de sua filha Sasha, quis aumentar o volume dos seios, mas foi contrariada em seus objetivos cirúrgicos desde a escolha do profissional, imposição de sua então empresária Marlene Matos, até o tipo de cirurgia que desejava fazer. Ela acabou acordando com um aumento de 320 ml, uma lipoaspiração e vários hematomas ao redor dos olhos.

"Abuso de confiança, todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho, sabe? Não só apenas da Marlene, mas, em geral", relatou.

Xuxa disse que duvida que a médica tenha tomado essa decisão sozinha e sugeriu que Marlene, ou alguém de sua equipe, tenha autorizado as intervenções que ela não pediu. Pouco tempo depois, a prótese estourou.