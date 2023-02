Xuxa estava brigada com irmã que morreu; saiba o motivo

A apresentadora Xuxa Meneghel estava rompida com a sua irmã Mara Rúbia Meneghel Casas quando esta faleceu. A revelação foi feita por Xuxa, em entrevista a u, jornal, e esclareceu o motivo da “rainha dos baixinhos” não ter se pronunciado publicamente sobre o falecimento da irmã.

“Eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me enviando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Ela não parou, e eu bloqueei ela”, afirmou a apresentadora e artista.

Após revelar o motivo do afastamento, Xuxa disse estar arrependida da atitude. Em razão da relação tensa entre posições políticas divergentes nos últimos anos no Brasil, relatos de “rachas” entre familiares tornaram-se comuns.

“Ela era saudável. Uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo (...). Acordou com um resfriado e terminou assim. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz. (...) Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, diz Xuxa.

A irmã mais velha de Xuxa, Mara Rúbia Meneghel Casas, tinha 67 anos e foi vítima de embolia pulmonar. Ela morava na Espanha há mais de 30 anos.