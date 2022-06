Confira sete artistas que foram acusados de pacto com o diabo

Não é muito difícil de encontrar vídeos e matérias relacionadas a pacto com o diabo relacionadas com artistas. No Brasil, por exemplo, a apresentadora Xuxa foi por anos associada à influência de magia para alcançar o sucesso. Músicas ao contrário, como "Ilariê", e símbolos com as mãos eram algumas das teorias. A Rainha dos Baixinhos não é a única celebridade acusada de praticar satanismo. Veja sete personalidades que já foram vítimas desses boatos.

(Reprodução / Instagram @anitta) (Reprodução / Instagram @anitta)

1º - Anitta

A cantora Anitta é outra brasileira que até hoje recebe mensagem com perguntas sobre pacto com o demônio. Em 2018, a artista chegou a ironizar um desses comentários via twitter. Questionada sobre a relação com satanás, Anitta respondeu: "Sim, ele vem me buscar em dez anos, igual no 'Supernatural', com vários cachorros. Por isso, tô aproveitando tudo rápido".

(Reprodução Instagram) (Reprodução Instagram)

2º - Madonna

Ainda na linha das musas pop, Madonna é outra artista que não vê problema em causar controvérsia. Em um dos show, nos anos 2000, dançou com uma cruz no palco, além de ter gravado o vídeo "Like a Prayer", dentro de uma igreja. Outra polêmica foi em 2009, quando Madonna fez shows em Varsóvia, na Polônia, no mesmo dia de uma importante festa católica. O ex-presidente do país Lech Walesa não gostou nada da situação. Outra possível explicação é que a cantora segue os preceitos da Cabala Judaica muito conhecida pelas práticas de magia, mas que não há nenhuma relação com satanismo.

(Divulgação) (Divulgação)

3º - Beyoncé

Outra diva do pop que foi acusada de bruxaria foi a Beyoncé. Uma ex-funcionária, em 2012, apontou supostas ligações ao diabo na época do nascimento da filha, Blue Ivy. Internautas também começaram a criar novas teorias a partir do nome da criança que, escrito ao contrário, o nome da menina seria uma referência ao nome latim “Eulb” que significaria "filha de Satã". É claro que a palavra nem mesmo existe. Já em 2020, o candidato ao Congresso pelo estado da Flórida, KW Miller, afirmou que Beyoncé passaria mensagens satânicas através da música "Formation". "Ela guarda símbolos satanistas em sua bolsa", afirmou o político.

VEJA MAIS

(Mario Anzuoni/ Reuters) (Mario Anzuoni/ Reuters)

4º - Lady Gaga

A cantora e atriz Lady Gaga já foi protagonista de várias histórias relacionadas bruxarias e pacto com demônios. Um dos casos aconteceu em 2012. Gaga foi acusada de realizar um ritual dentro da suíte de um hotel em Londres. De acordo com a NME, uma funcionária teria encontrado a banheira do quarto cheia de sangue após a saída da cantora do local.

(Reprodução) (Reprodução)

5º - Elvis Presley

E quem disse que um dos reis do pop não ia ter o nome associado a ocorrências demoníacas? Elvis Presley, quando se tornou um fenômeno nas décadas de 1950 e 1960, causou revolta na Igreja Católica por seus movimentos sensuais nas apresentações. O cantor foi considerado como uma espécie de "tentação satânica" e até mesmo o famoso rebolado chegou a ser censurado na TV.

(REUTERS/Ki Price) (REUTERS/Ki Price)

6º - Bob Dylan

Outro artista que teve seu nome associado a pacto com o diabo foi Bob Dylan. Isso por que ele conseguiu se tornar um excelente violonista em tão pouco tempo no início da carreira. Uma entrevista de Bob Dylan colocou ainda mais lenha na fogueira quando ele afirmou que havia feito um acordo com o "Chefe-comandante desta Terra e do mundo que não podemos ver".

(Divulgação) (Divulgação)

7º - Paul McCartney

Não precisou de muito para associarem o nome de Paul McCartney com a do diabo. Bastou uma frase controversa na música "Revolution 9", dos The Beatles, para que fosse criada uma teoria ainda mais absurda. “Me excite, homem morto", diz o músico na canção. Na época, o boato iniciou que teria um combinado satânico, foi sido morto e substituído há décadas, após sofrer um acidente de carro.