'Minha cultura pode ter gay, travesti, trans...', afirma Anitta

Travessia é retomada

A linha hidroviária entre Icoaraci e Cotijuba foi restabelecida ontem, dois dias após um flutuante afundar no distrito.

“Vamos faturar...”

Com o calor dos últimos dias, os ambulantes que vendem água mineral estão faturando mais e garantindo a renda da família.

Anitta (J. Bosco)

"Minha cultura pode ter gay, travesti, trans...”

Em uma postagem nas redes sociais ontem, a cantora Anitta criticou as declarações homofóbicas de artistas e afirmou que repudiar pessoas LGBTQIA+ “não é cultura”. As declarações ocorrem depois dos comentários homofóbicos feitos pela cantora gospel Bruna Karla causarem grande repercussão nos últimos dias.

COMBUSTÍVEIS

Reajuste



Pela segunda vez este ano, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicombustíveis) do Pará manifestou repúdio ao reajuste de preços anunciado ontem pela Petrobras. Segundo o Sindicombustíveis, o anúncio joga água fria no clima que havia, em todo o país, de expectativa de redução dos preços da gasolina e do diesel, diante das ações que a entidade considera significativas e que estão ocorrendo no âmbito do governo federal e no Congresso Nacional, com o projeto de lei que fixa em 17% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os combustíveis.



Impactos



O Sindicombustíveis do Pará afirma que reconhece a metodologia usada pela Petrobras, mas considera inoportunos tais reajustes, especialmente quando se observa a possibilidade do impacto nos preços das alterações das legislações tributárias já aprovadas pelo Congresso Nacional e a recente queda da cotação do petróleo. O novo aumento de preços da Petrobras tem mais um expressivo reajuste na gasolina, de 5,18%, e um impacto ainda mais forte no óleo diesel, de 14,26%, percentual que, ao ser repassado nas bombas, implica diretamente, por exemplo, em aumento do valor do frete de alimentos e outras cargas, e pode significar prejuízos à economia do país.

EMPREENDEDOR

Declaração



Terminará no próximo dia 30 o novo prazo dado pela Receita Federal para que titulares de Microempresas Individuais, as chamadas MEIs, façam a entrega da declaração anual de faturamento do Simples Nacional. A declaração deve informar os valores totais das vendas e prestações de serviços realizadas no ano passado. E mesmo quem não teve faturamento deve fazer a declaração. Quem fez o registro de MEI apenas neste ano, só deverá prestar contas à Receita a partir do ano que vem. O limite de faturamento das MEIs é de R$ 81 mil por ano.

FRUTAS

Negócios



Em visita a Belém a convite da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), os membros da diretoria da Cooperativa de Callosa d’en Sarrià, da Espanha, deixaram a capital paraense no final da semana encantados com a produção frutífera do Pará, que eles conheceram durante o 2° Seminário Internacional do Cooperativismo Agropecuário Paraense.



Parcerias



A cooperativa é a maior da Europa em produção de nêspera, uma espécie de ameixa importada pelo Brasil. Com a vinda ao Pará, os integrantes da Callosa d’en Sarrià se disseram determinados a explorar a diversidade frutífera do Estado, ampliando os canais de novos negócios entre os dois países.

EX-ADMINISTRADOR

Conselho



A assessoria jurídica do Conselho Regional de Administração do Pará enviou nota à coluna informando que José Célio Santos Lima, que presidiu a entidade entre 2012 e 2014 teve o registro cassado pela Comissão de Ética do Conselho Federal. A punição é válida por cinco anos. E, segundo a assessoria jurídica, o prejuízo causado por Lima foi de R$ 12,9 milhões e não de R$ 2,9 milhões conforme publicado neste espaço na última quinta-feira. O Ministério Público Federal voltou a pedir à Justiça a condenação do ex-administrador que é acusado de fazer pagamentos sem que os serviços pagos tivessem sido prestados e sem comprovação de efetivo favorecimento ao conselho.

MULHERES

Cárcere



A Comissão das Mulheres Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da subseção de Ananindeua realizará no dia 23 deste mês o seminário “Encarceramento feminino: dos direitos e das violências”, para debater questões pertinentes às mulheres encarceradas no Centro de Reeducação Feminino (CRF), o único da Região Metropolitana de Belém. Participarão do encontro as advogadas criminalistas Juliana Freitas e Luana Leal Viegas, com mediação de Larissa Miranda. O seminário contará, também, com a presença de presas que produzem artesanato como forma de profissionalização e remição de pena dentro do CRF. Para se inscrever no evento, é preciso doar um kit com produtos de higiene, que serão destinados às mulheres encarceradas do CRF.

Em Poucas Linhas

► Ontem à tarde, na chegada do presidente Jair Bolsonaro à Base Aérea de Belém, observadores mais atentos perceberam a atitude da Força Aérea Brasileira em destacar, pela primeira vez, uma mulher, a sargento Diana Teles, da Aeronáutica, para balizar o estacionamento do avião presidencial. A militar escalada pelo Primeiro Comando Aéreo Regional (I Comar) desempenhou a função com a destreza esperada, demonstrando não fazer nenhum sentido que, até então, essa função de auxiliar as aeronaves presidenciais na Base Aérea de Belém só tenha sido desempenhada por homens.

► Após a confirmação dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, no Amazonas, a vereadora de Belém Lívia Duarte (PSol) enviou ofício ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, Felipe de Moura Palha e Silva, pedindo esclarecimentos sobre as providências adotadas diante do caso. A vereadora observou que “o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir que defensores de direitos humanos, jornalistas e servidores públicos possam exercer seus trabalhos com liberdade e segurança”.

► A Prefeitura de Belém busca ampliar a participação de beneficiários do “Bora Belém”, programa de transferência de renda do município, nos cursos de qualificação profissional do programa “Donas de Si”, para estimular a autonomia financeira das camadas mais vulneráveis da população. O assunto já foi tratado entre a coordenação do Banco do Povo de Belém, que gerencia os cursos, a direção-geral da Fundação Papa João XXIII e os coordenadores de Centros de Referência em Assistência Social, para ações futuras do “Bora Belém”.

► No segundo semestre, Belém será a capital mundial da Administração. Pela primeira vez, o Fórum Internacional de Administração será realizado na Amazônia. A data foi confirmada para os dias 26, 27 e 28 de setembro, no Hangar Centro de Convenções.