BBB 24: Deniziane confessa dívida alta com banco por não pagar cartão e plano de saúde; saiba quanto

No universo do Big Brother Brasil 24, nem tudo são festas e jogos. A participante Deniziane, do Time Pipoca, revelou suas dificuldades financeiras durante uma conversa descontraída com as colegas Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, na tarde desta sexta-feira (16).

A fisioterapeuta compartilhou suas preocupações com as contas a pagar. Questionando como alguém consegue juntar uma quantia considerável de dinheiro para adquirir um carro, Deniziane revelou detalhes sobre sua realidade financeira, que está longe do glamour e da estabilidade financeira muitas vezes associados ao mundo do entretenimento.

"Meu nome está todo sujo", confessou a participante. "Nuuuu, menina! Eu falo que o meu sofá foi o Banco do Brasil que me deu, porque eu comprei e não dei conta de pagar. É sério, não tenho vergonha de falar isso, não. É verdade!", acrescentou.

Saiba qual o valor da dívida de Deniziane:

Segundo informações apuradas pelo EXTRA, a mineira tem uma dívida pendente com o banco referente ao cartão de crédito no valor de R$ 5.117. Além disso, quatro mensalidades de um plano de saúde estão em atraso, cada uma no valor de R$ 234.