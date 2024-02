BBB 24: Saiba quando será a Prova do Anjo do BBB

A Prova do Anjo do BBB 24 será neste sábado (17), provavelmente a partir das 14h. O vencedor além de ficar imune, também poderá indicar um colega de confinamento para o paredão.

O site do Gshow ainda não informou nenhum horário específico para o começo da Prova do Anjo no BBB 24. Entretanto, nas semanas anteriores, é provável que a dinâmica inicie no início da tarde, por volta das 14h do sábado.

A prova será transmitida pelo Globoplay para os assinantes e também se poderá assistir a gravação da dinâmica pela TV aberta durante o programa ao vivo, que tem previsão de começar às 22h25, após a transmissão da novela “Renascer”.