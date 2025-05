Pastor mirim, Miguel Oliveira, revela sonho de entrar na política: 'É um sonho de moleque'

Conhecido nas redes sociais como "Pastor Mirim", o jovem Miguel Oliveira, de 15 anos, revelou em entrevista recente que pretende seguir carreira política e, quem sabe, chegar à presidência da República. Durante a conversa, o missionário falou sobre sua admiração pela política e declarou alinhamento com ideologias da direita.

Durante a entrevista, Miguel não escondeu sua empolgação com o tema e destacou que estuda política brasileira por conta própria. "Mais pra frente é um desejo. Eu estudei a política brasileira, adoro política. A gente entende que quem mais ganhou foi a direita e não a esquerda. Eu não negocio com a esquerda, quem quer mexer com as nossas crianças, eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus", afirmou com convicção.

Ainda durante a conversa, Miguel citou um lema popularizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como guia para suas convicções. "E claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília, defender os direitos que todo cidadão deve defender que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza chegarei lá… É claro que é algo incerto, pra que ninguém pegue e registre em cartório", disse.

"É um sonho desde moleque que eu queria chegar em Brasília e ser deputado, senador ou até mesmo presidente. Com fé em Deus eu vou chegar lá, em nome de Jesus", completou.