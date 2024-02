BBB 24: Vídeo de Isabelle sendo atendida no confessionário vaza e intriga internautas; assista

Durante a madrugada desta quinta-feira (22), Isabelle passou mal na festa da líder Raquele e precisou ser atendida pela equipe médica do BBB 24. Ao ser chamada no confessionário, por alguns segundos as imagens vazaram sendo possível ver o rosto de uma das pessoas da produção. Porém, o que chamou a atenção foram as roupas diferente que eles usavam.

Na ocasião, a sister reclamou de estar sentido fortes cólicas, que logo recebeu apoio de Leydi, Yasmin, Wanessa e Giovanna. Porém, a Chunhã não queria chamar a produção devido o horário.

A sister logo foi chamada para o primeiro atendimento médico, porém as dores persistiram e Isabelle chegou a vomitar. Todos ficaram preocupados com a saúde dela. Um tempo depois, Cunhã direcionou-se mais uma vez ao confessionário do reality para ser medicada.

Nesse momento as câmeras vazaram o rosto de uma profissional, além de exibir as costas de um homem, que usava uma espécie de túnica preta. Ainda é possível escutar Isabelle falando do mal-estar. "Eu comecei a sentir uma dor muito forte de manhã. Aqui está até um pouco inchado", diz no vídeo.

Por fim, Isabelle deixou o atendimento com uma bolsa de água quente para aliviar a dor e foi tomar um banho. Davi surgiu preocupado com a amiga, que recebeu a ajuda de Giovanna na ocasião.