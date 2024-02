BBB 24: Durante festa do líder, Davi revela ter ciúmes de Isabelle

A festa da líder Raquele rendeu bons momentos na madrugada desta quinta-feira (22). Em determinado momento da celebração, Davi se aproximou de Isabelle e contou à amiga que possui ciúmes de sua amizade, após a sister passar um tempo conversando com Matteus.

“Mesmo sendo uma relação de homem e mulher, quero que você saiba que gosto muito de você como amiga. Vou te apresentar minha namorada, minha mãe, minha irmã. Quero manter você perto de mim”, afirmou o baiano, que recebeu um sorriso da amiga.

Embora nos últimos dias esteja havendo uma aproximação de Davi e Isabelle com outros competidores da casa mais vigiada do Brasil, a amizade entre os dois já se consolidou no programa e ganhou a simpatia de muitos internautas.