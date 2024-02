BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta (22/02)? Festa da Líder, acerto de contas e confissões

A Festa da Líder Raquele agitou a madrugada desta quita-feira (22) no BBB 24 com músicas, DRs e confissões. A sister celebrou seu reinado com o tema "A Vida é Doce", e a noite foi marcada por muitos diálogos sobre o jogo e revelações. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Festa da Líder

Raquele foi a terceira participante a celebrar o fim do reinado com o evento temático. Na abertura da festa, a sister dançou com "brigadeiros gigantes" em cima do palco e ganhou uma esteira de doces, com direito a uma variedade. Entre as opções, fonte de chocolate, sacolé, marshmallow e cupcake.

A doceira ainda ganhou um "bolo" confeitado por Fernanda, enquanto os participantes cantavam "Parabéns pra você" - a sister completou 23 anos na última segunda-feira (19).

Músicas inéditas

Os brothers do Camarote curtiram músicas lançadas durante o programa. Wanessa cantou "Quem é Você", parceria com o cantor WD. Rodriguinho também ouviu a faixa 'Big Bang', que canta junto com o filho Gaab. MC Bin Laden também vibrou com "Tropa do BL", seu mais recente lançamento.

Acerto de contas

Fernanda, Yasmin e Wanessa tiveram uma DR no meio da festa e falaram sobre o jogo. Após retornar do 9º Paredão, a sister reclamou da "marcação" que vem sofrendo na casa e sobre fofoca errada que estava circulando na casa.

Wanessa comenta que ficou chateada por achar que votou errado, e Fernanda revela: "Rodrigo chegou para mim e falou, não com intuito de fofoca, mas que você achava que eu votei em você. Eu votei no Alegrete [Matteus]", disse Fernanda. "Eita, Giovana", exclama a cantora. "Você só teve um voto, é só contar. Dez foram em mim", explica Fernanda.

Ao decorrer da conversa, Wanessa acrescenta: "O meu voto em você foi uma questão de estratégia errada".

Sisters confessam erro

Fernanda, Wanessa e Yasmin relembram quando Davi tirou a modelo de uma festa para fazer um alerta sobre alguns brothers. "O Davi estava certo, as pessoas estavam vendo isso já", confessa Wanessa.

Yasmin, em seguida conta o que aconteceu para Fernanda: "Davi me tirou de uma festa e falou para mim que gostava muito de mim, que estava preocupado comigo lá fora, com minha carreira, porque eu estava andando com os gnomos e ia me queimar. Ele estava falando de umas pessoas específicas", narra. "Era Bin, Nizam, essa galera. Eu estava errada", explica Wanessa.

Davi com ciúmes de Isabelle

Enquanto isso, Davi e Isabelle bateram um papo na pista de dança sobre a amizade entre os dois. No meio da conversa, Davi fez um desabafo. Ele diz que a viu dançando com Matteus mais cedo na festa e sentiu ciúme.

"Não um ciúme de namorado, um ciúme de amigo, de amizade. Um ciúme de cuidar de você, de querer você bem", conta Davi. "Nada de namorado. Eu tenho namorada e amo ela, mas você está aqui comigo e é muito intenso", ele atenta. Isabelle, então, ri, e reage dizendo: "Eu entendo".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista OLiberal.com)