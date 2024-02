BBB 24: Fernanda lembra trabalho com Gloria Groove: 'Comecinho da carreira'

Enquanto se arrumava para o ao vivo da noite de terça-feira (20), a sister Fernanda lembrou ter trabalhado com a cantora Gloria Groove, em duas gravações. "Eu já gravei com a menina Gloria no comecinho de carreira dela, no Amor e Sexo também", disse Fernanda para Pitel. Assista!

"Ser drag é uma coisa, né? Porque, gente, você se transforma em outra pessoa”, comentou Pitel, que ainda contou não se lembrar do nome da artista antes. “É muito diferente. As pessoas, sabe? Não acho parecido”, continuou ela sobre Gloria Groove.

“Rodriguinho também conhece todo mundo”, disse a assistente social. “Todo mundo”, completou Fernanda.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)