BBB24: Veja qual será o tema da Festa do Líder de Raquele

Mais uma Festa do Líder no BBB 24! Nesta quarta-feira (21) Raquele, a líder da semana, vai ganhar uma festa inspirada em sua profissão de doceira. A casa vai se transformar no fantástico mundo dos doces, com decorações lúdicas e em tons pasteis, que prometem transportar os brothers para uma noite de magia e diversão.

Além de comemorar a liderança, a capixaba celebrou o seu próprio aniversário dentro da casa mais vigiada do país, na última segunda-feira (19). Para festejar, os brothers e sisters do VIP fizeram um bolo e cantaram parabéns para a doceira.