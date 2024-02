BBB 24: Ex-participante Marcus Vinicius reage ao resultado do Paredão: 'Chocado'

A noite de terça-feira (20) foi marcada por uma grande surpresa para o ex-BBB Marcus Vinicius. O paraense acompanhou o resultado do 9º Paredão do BBB 24 e não escondeu o susto ao ver a amiga Deniziane ser eliminada com 52,02% dos votos. Fernanda, que era alvo de Marcus dentro da casa, permaneceu no jogo com 47,16%.

Em seus stories do Instagram, Marcus compartilhou sua reação ao ver o resultado. "Meu Deus, gente do céu! Pro jogo vai ser muito bom a Fernanda ficar, porque ela vai pra cima achando que tá arrasando e a galera vai pra cima também", disse ele. "Meu Deus, Ane, eu tô chocado", repetiu o ex-brother.

Após a formação do paredão, Marcus havia manifestado sua torcida pela saída de Fernanda. No Twitter, ele chegou a escrever: "É, acho que deu pra 'bonequinha'", em referência à fala polêmica da sister durante uma briga com Alane.

Ao final do vídeo publicado nos stories, Marcus parabenizou Deniziane e disse que logo se encontraria com ela. "Boa, amiga, parabéns!", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)