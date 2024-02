BBB 24: Marcus Vinicius conhece Anitta e tieta a cantora: ‘Agora o kikiki está completo’

O paraense Marcus Vinícius, ex-participante do BBB 24, utilizou as redes sociais neste domingo (18) para compartilhar que conheceu Anitta nos bastidores da apresentação da cantora na Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o Desfile dos Campões. Confira a postagem:

Em uma publicação publicada no Instagram, o comissário de voo aparece abraçado com Anitta e vibra na legenda: “Vocês pediram um encontro de milhões? Anitta, você é grandona”.

Ainda na legenda do post, Marcus falou sobre a sensação de encontrar a artista mesmo diante da correria de três shows em meio ao Carnaval que a artista realizou. “Agora o kikiki está completo”, complementou.