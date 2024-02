BBB 24: 'Marcus mostrou humanidade e caráter', diz mãe do paraense em entrevista ao O Liberal

No último paredão do BBB, o paraense Marcus Vinicius foi eliminado e deixou a casa mais vigiada do Brasil com 84,86% dos votos. O integrante do time pipoca saiu do reality show na última terça-feira (13), após quase dois meses no confinamento, e recebeu apoio de fãs e familiares. Para Lana Roberta, mãe do comissário de voo, a saída do filho foi precoce, mas ele foi capaz de brilhar e marcar a edição.

Em entrevista ao O Liberal, Lana comentou sobre a trajetória do paraense de 30 anos no Big Brother. Segundo ela, ainda não era o momento de Marcus sair do programa, mas, por ele ter enfrentado a berlinda ao lado da manauara Isabelle e do baiano Davi, caiu em um paredão com os integrantes fortes da edição.

"O meu coração está triste por [Marcus] sair muito cedo, mais feliz também, pois ele foi maravilhoso. Mesmo com pouco tempo na casa, ainda conseguiu mostrar seu posicionamento, sua humanidade e seu grande caráter. Era justo e autêntico", disse a gestora de RH.

Com a saída do filho, a torcida da família do paraense vai para Leidy Elin. Durante a participação na edição deste ano, Marcus e a trancista carioca se tornaram grandes amigos. Após a eliminação do brother, Leidy o abraçou e caiu nas lágrimas ao ver seu parceiro de confinamento deixar o programa. "Ele é muito amigo! Com isso tem carinho pelas meninas do 'Fada'. Nós aqui, e ele também, iremos de torcida Leidy", conta Lana.

Assistir ao BBB faz parte da rotina de Lana e da família. Por gostar do programa, ela sempre apoiou o filho, que desejava entrar na casa mais vigiada do Brasil e conseguiu realizar o sonho após 13 anos realizando a inscrição. Ela admira e descreve a trajetória do paraense dentro da casa como excelente. Para a gestora de RH, a participação dele no programa foi motivo de orgulho para todos.

O comissário de voo ao lado da família que vibrou com sua entrada no reality show (Foto/Divulgação/Lana Roberta)

"Marcus é realmente tudo isso que o Brasil viu: sem medo de se posicionar, inteligente, honesto e íntegro. Sua trajetória foi brilhante! Ele fez sua história!", diz Lana.

Indicação de Lucas

Para a mãe do brother, a atitude de Lucas com o paraense foi desleal, já que Marcus o ajudou na dinâmica que deu ao professor de capoeira a liderança. Por ser o líder da semana, o carioca ganhou o poder de salvar um dos quatro emparedados e optou por tirar Wanessa da berlinda, deixando o paraense ir ao paredão, resultando na sua eliminação.

"Foi uma cena muito triste de se ver, porque mesmo conhecendo o jogo, [Marcus] não teve muita oportunidade de mostrar, e a dinâmica da semana foi bem difícil, não favoreceu ele. A atitude do Líder da semana foi desleal, mas ele irá realizar grandes sonhos aqui fora. Os sonhos continuam! Nada se perdeu!", comenta Lana.

Uma das preocupações da gestora de RH era sobre o pós-programa, já que ele poderia se deparar com falas maldosos ou negativas sobre sua personalidade e acerca da participação no reality show. Mesmo assim, ela garante que assim que rever o comissário de voo irá mostrar o quanto ele é amado. "Meus conselhos sempre serão os mesmos: sabedoria e cabeça erguida! Você já é amado aqui fora, independente de comentários negativos", declara.

Marcus ao lado da avó Edna (Foto/Divulgação/Lana Roberta)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)