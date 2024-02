BBB 24: Deniziane é colocada contra a parede a respeito de Matteus

No 'Mais Você' desta quarta-feira (21), Deniziane, a nona eliminada da casa do BBB 24, falou sobre a decisão do término com Matteus e ainda foi colocada contra a parede. Afinal, ela prefere o brother com ou sem barba?

A sister foi impactada pelos memes que os fãs do relaity criaram após Matteus tirar a barba e ver, em seguida, seu relacionamento com a sister ir por água abaixo. Na entrevista, Fabricio Battaglini e Talitha Morete relembraram a reação da sister ao ver o então affair sem a barba, algo inédito na casa. Deniziane riu muito das fanfics criadas sobre a situação.

"O Matteus é lindo de qualquer jeito, ele é bonito de qualquer jeito, não teve nada a ver com a barba. Sempre frisava lá que ele tinha que fazer o que queria", disse Deniziane ao ser questionada se a barba teve a ver com a iniciativa da sister de terminar o relacionamento com o estudante.

Ao ser mais direta, Talitha pergunta se Deniziane prefere Matteus com ou sem barba. "Eu prefiro com barba. Na hora que saí do programa e o povo me falou isso, eu disse: 'Misericórdia, não acredito que estão pensando que seja isso'", respondeu a ex-sister, reforçando que o fim do relacionamento não teve nada a ver com isso.