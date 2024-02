BBB 24: Leidy Elin opina sobre Fernanda ter escapado do paredão: 'Não é forte'

Após Fernanda ter voltado e Deniziany ser eliminada no paredão, Leidy e Yasmin conversaram sobre a carioca ter escapado da berlinda. Durante o bate-papo na sala da casa, a trancista revelou não ligar para o retorno da amiga de Pitel e que o resultado não é uma confirmação de que Fernanda seja uma participante forte no confinamento.

Yasmin citou uma fala na qual o apresentador Tadeu Schmidt deixou claro que voltar do paredão não significa necessariamente que a pessoa é forte. Em seguida, Leidy concorda com a modelo e deixa sua opinião sobre o resultado.

"Sim, por isso estou c*gand* que ela voltou. Não está me dizendo que ela é forte, não", disse a trancista.

Logo depois, a filha de Luiza Brunet dá como exemplo a situação do ex-participante Marcus Vinicius. Antes de ser eliminado, o paraense foi a dois Paredões, mas no segundo deixou a casa mais vigiada do Brasil.

"Tem alguma resposta de alguma situação lá fora que a gente não viu aqui dentro. A gente não sabe o que cada um fala no quarto. A gente não sabe o que as Fadas falam", afirma Leidy Elin.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)