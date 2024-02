BBB 24: Deniziane chora ao falar sobre término com Matteus: 'Não foi pela barba'

No último paredão do BBB, Deniziane foi eliminada com 52,02% e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira (20). Durante o Bate Papo BBB, a fisioterapeuta de 29 anos foi às lágrimas ao justificar que não terminou o relacionamento com Matteus, o gaúcho da cidade de Alegrete, por causa da barba.

No programa, os internautas e a própria direção do BBB brincaram com a ex-participante ao falar sobre a crise na relação dos dois ter surgido após Matteus surpreender a casa ao tirar a barba. Contudo, aos prantos, Anny negou que teria terminado por esse motivo.

"Não queria magoar ele, não ache que foi a barba. Eu não sou essa pessoa. Eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira, mas eu falei o tempo todo que eu não queria relacionamento. Alguns dias antes, eu já estava chorando, não tem nada a ver com barba", disse.

Em seguida, a mineira revelou que, antes de tomar a decisão, chegou a conversar com a psicóloga do BBB sobre o relacionamento dentro do reality. "Eu gosto muito dele, só que tinha a pressão do jogo. A todo tempo eu me questionava de novo. Não foi a barba", reforçou Any.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)