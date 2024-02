BBB 24: Yasmin Brunet chora sozinha no Quarto Magia antes da festa

Yasmin Brunet caiu no choro na noite desta quarta-feira (21), momentos antes do início da Festa da Líder Raquele, no Big Brother Brasil 24.

As câmeras do reality mostraram a modelo chorando sozinha, em sua cama, no Quarto Magia.

O choro de Yasmin ocorreu minutos após ela comer quitutes pré-festa, com os outros participantes do reality. A sister não falou nada sobre o possível motivo que levou ela a chorar. Ela não também não comentou o momento triste com nenhum participante.

Na noite desta quarta-feira é celebrada a festa de Raquele, por fato de ela ser a Líder da semana. O tema da comemoração será o universo dos doces.