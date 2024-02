Filha de Rodriguinho Aretha posa de biquíni na praia e recebe elogios

A filha do cantor Rodriguinho, que está confinado no BBB 24, Aretha compartilhou um álbum com fotos em um dia de praia no Rio de Janeiro. A morena de cabelos cacheados aparece sentada posando em uma cadeira e também tomando um mate no local com um biquíni azul e o cabelo solto.

Aretha é influenciadora digital com 230 mil seguidores no Instagram. Aretha mora em São Paulo com a mãe, a cantora Naná Damasceno. Nos comentários, a filha de Rodriguinho recebeu vários elogios. "Coisa mais linda", escreveu um seguidor. "Achei diva", comentou outro. "Gata, perfeita demais", disse mais um. "Que maravilhosa", afirmou mais um. Veja!

Aretha é uma das cinco filhas do cantor, que está no Big Brother Brasil 24 e ainda tem Gaab, Rodrigo Júnior, Vitória e Jaden Fernando. Ela também estuda para se tornar atriz, fazendo um curso de teatro à noite, em São Paulo.