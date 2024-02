BBB24: Fernanda diz que queria falar coisas para Bia: "nem anos de terapia curavam"

Na noite desta segunda-feira (20), Beatriz e Fernanda protagonizaram uma das tretas do pós-Sincerão. A dinâmica mexeu com as emoções dos confinados e bia foi tirar satisfações com Fernanda, enquanto a niteroiense lia a carta dos familiares.

Na tarde desta terça-feira (20), durante conversa com Rodriguinho e Pitel no Quarto Gnomo, Fernanda falou sobre o bate boca com a integrante do 'grupo fadas'. “Eu fiquei com vontade de sentar o pau na Bia ontem, se eu falasse as coisas que eu queria falar, nem dois anos de terapia curavam aquela garota, ia enfiar ela em um buraco tão profundo", disse.

Bia confrontou ao decisão de Fernanda durante a dinâmica do Sincerão, a emparedada justificou com o voto que recebeu de Bia.