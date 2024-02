BBB 24: Sincerão faz brothers destruírem cartas de familiares

O "Sincerão" desta segunda-feira (19), no BBB 24, começou com uma dinâmica nova, que envolveu cartas de pessoas importantes de cada participante do reality. Cada um dos participantes do quadro tiveram que destruir cartas de familiares e amigos dos brothers, o que levou muitos a caírem no choro.

No começo do quadro, os participantes que estão emparedados, e mais o líder, foram surpreendidos com dezenas de cartas, fixadas em um quadro no lado de fora da casa.

As cartas estavam endereçadas para cada uma das pessoas na casa. Além de palavras escritas a mão por pessoas amadas pelos brothers, as mensagens vinham com fotos de familiares e amigos.

Na dinâmica, Tadeu informou que cada um dos participantes do Sincerão teria que destruir a carta direcionada para um integrante do BBB. Depois de justificar a escolha, cada um deveria levar cartas para serem destruídas em um triturador, na frente de todos os participantes. Quem estava dentro da casa também assistiu à destruição das cartas.

Trituração e Lágrimas

A líder Raquele escolheu a carta de Alane para ser destruída. Imediatamente, paraense chorou muito dentro da casa, enquanto assistia a mensagem sendo triturada.

“A gente não joga junto, não temos afinidade nenhuma aqui dentro. Eu sei que isso é importante pra ela, mas pensando estrategicamente...”, disse Raquele.

Michel escolheu destruir a casa de MC Bin Laden. Na justificava, ele disse que decidiu pelo funkeiro porque ele errou várias vezes na casa. “Tentei conversar com ele, ele veio com ignorância, ele não quer conversar e continua soltando indiretas na casa”, afirmou Michel.

Deniziane decidiu destruir a carta de Geovanna. A sister também chorou quando Ane destruiu a mensagem.

Fernanda decidiu destruir a carta de Lucas Henrique. “Não era a carta que eu iria destruir, mas ele já viu a família, já teve anjo e acho que não teria tanto problema nesse ponto”, justificou a sister.

Matheus decidiu destruir a carta de Pitel e pediu desculpas por estar fazendo aquilo.

Em uma nova rodada, Raquele escolheu destruir a carta de Rodriguinho

“Agora pensando em um lado mais estratégico, ele já foi líder duas vezes, longe de mim desmerecer, mas eu quero deixar oportunidade para outras pessoas que ainda não viram a família”, disse a líder

Michel destruiu a carta de Beatriz. E usou como justificativa o fato de ela já ter votado nele.

Deniziane destruiu a carta de Isabelle e justificou por ter falta de opção naquele momento.

Fernanda decidiu destruir a carta de Leidy Elin. Ela não deu um motivo forte pela escolha, mas disse que elas se afastaram e que a sister fez movimentos contra ela na casa.

Por fim, Matheus destruir a carta de Yasmin Brunet, também ser dar grandes justificativas.

Davi e Wanessa Camargo

Davi e Wanessa Camargo foram os únicos não tiveram as cartas destruídas na dinâmica. Eles então foram convidados para saírem da casa e receberem suas respectivas cartas.

No entanto, Tadeu informou que eles também teriam que destruir cartas, das pessoas que estavam no Sincerão.

Davi escolheu Raquele e justificou pelo fato de ela ser líder e ter matado a saudade da família com fotos no quarto do líder.

Wanessa Camargo decidiu destruir a carta de Michel e justificou pelo fato de ele já ter sido anjo, e já teve oportunidade de ver fotos da família anteriormente.

No final, Davi e Wanessa Camargo tiveram ainda que decidir, em conjunto, triturar mais uma carta. Eles escolheram a carta de Matheus, que foi destruída também na frente do brother.

Como justificativa, Davi e Wanessa Camargo decidiram deixar que as mães, Deniziane e Fernanda, tivesse a oportunidade de receber as cartas de seus filhos.

Ao fim do Sincerão, apenas Davi, Wanessa Camargo, Deniziane e Fernanda puderam ler as cartas enviadas pela família.