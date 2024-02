BBB 24: Davi aconselha Beatriz em relação à Fernanda: 'Atingir ela no que dói'

No começo da noite desta terça-feira (6), Davi conversou com Deniziane e Beatriz sobre o Paredão do BBB 24, e procurou tranquilizar a vendedora.

"Você vai dar mais uma resposta para ela, vai se sentir mais forte e mais confiante de fazer prova, entendeu? De ir com tudo". E a sister foi taxativa ao afirmar: "Quando eu pegar o Líder a primeira que eu vou socar no Paredão vai ser ela".

Porém, Davi argumentou que esse não deve ser o motivo de escolha para o paredão e aconselhou a sister, que está na berlinda: "Às vezes a gente não pode ser igual às pessoas que nos querem mal, sabia? Tem que ser diferente. Tipo assim, não é porque você brigou com ela ou porque ela te colocou no Paredão que você tem que colocar ela no Paredão também".

E seguiu aconselhando: "Posso te falar uma coisa? O que faz um grande jogador é a estratégia. Não é só porque você brigou com ela, que vai colocá-la no Paredão. Você tem que procurar atingir ela no que dói. Então você tem que procurar conhecer seu inimigo".