Equipe de Isabelle apaga post no Instagram que pedia votos para eliminar paraense Alane

A equipe da manauara Isabelle Nogueira apagou a postagem do Instagram na qual pedia votos para eliminar a paraense Alane no paredão desta semana. Na publicação, os administradores da cunhã-poranga puxavam um mutirão para eliminar a atriz e Juninho e foram criticados pelos internautas. Apesar de deletar no feed, o perfil de Isabelle segue com o post nos stories e no Twitter.

VEJA MAIS

O posicionamento contra Alane repercutiu de forma negativa na web, especialmente entre os paraenses. Muitos torcedores da atriz e da cunhã-poranga se revoltaram com a suposta rivalidade criada entre as duas nortistas, pelos administradores e por alguns fãs de Isabelle.

Na postagem, a equipe de Isabelle argumenta que a divisão de votos é pensada com base no jogo e, apesar do risco, pode ser necessária para proteger a manauara de um futuro embate com a paraense.

Confira a nota na íntegra:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de Oliberal.com, Bruno Magno)