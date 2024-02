BBB 24: Susana Vieira invade casa e elogia corpo de Davi: 'Testosterona forte'

No quadro "Vamo Invadir sua Casa", na última quarta-feira (21), o ator Marcos Veras recebeu mais uma convidada especial para conhcer a casa do BBB 24. Essa semana foi a vez da icônica Susana Vieira invadir a casa mais vigiada do Brasil.

Susana Vieira surgiu deitada na cama e descontraiu ao perceber a reação alegre de Marcos: "Amor, quem disse que eu sou a Susana? Eu sou uma convidada do Boninho e hoje eu sou a... como a gente chama? Líder. Dona da p*rra toda, desse quarto, da cozinha, da piscina e você veio fazer o que aqui?".

Na casa, a atriz também comandou a Central da Líder, deu uma espiadinha nos brothers no jardim da casa, declarou que Pitel é "muito preguiçosa". Susana também comentou sobre o corpo de Davi: "Testosterona forte", disparou, ainda sugerindo que ele poderia até mesmo substituir Cauã Reymond.

O nome da atriz ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e o público se divertiu com os elogios feitos ao baiano.