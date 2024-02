BBB 24: Que horas começa a prova do líder hoje? Veja o horário desta quinta-feira (22/02)

Após a Festa do Líder da Raquele na madrugada desta quinta-feira (22), os brothers e sisters se enfrentarão mais uma vez em disputa pela nova liderança da casa. A batalha é pela 10ª liderança da temporada. O programa desta semana começa após a novela Renascer.

VEJA MAIS:

Que horas começa a Prova do Líder desta quinta-feira (22/02)?

Ainda não foi divulgadao um horário específico para a prova em si, mas o programa está marcado para começar às 22h25 (horário de Brasília), de acordo com a grade de programção da emissora.

Missão do Líder

Assim como explicado por Tadeu Schmidt na última semana, Raquele vetará duas pessoas de fazer a prova.

Onde assistir a Prova do Líder desta quinta (15/02)?

A Prova do Líder do BBB 24 será transmitida ao vivo na TV Globo. Além disso, o público também poderá acompanhar a prova através do Globoplay, serviço de streaming da emissora, e no pay-per-view.