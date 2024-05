Deniziane mostra recuperação de cirurgias plásticas e é confundida com Isabelle

A ex-BBB Deniziane passou por procedimentos estéticos e aumentou as comparações com Isabelle, atual namorada de Matheus. Desde quando Matheus e Isabelle assumiram o romance, Deniziane pede aos internautas que parem de fazer comparações ou algum tipo de comentário se referindo ao casal, mas os seguidores do reality não estão atendendo o pedido de Deniziane.

“Sem zoeira, achei que fosse a cunhã”, escreveu uma internauta, republicando um registro do rosto de Deniziane no X, antigo Twitter. “A cara da Isa, meu Deus”, apontou outra.

A ex-BBB definiu fazer as cirurgias plásticas como seu “grande sonho”, mas, na ocasião, quis mostrar “a realidade de um pós-operatório”. “Olha o tanto que ficamos inchados. Meu olho, minha boca, minha bochecha, tudo inchado. [...] Não é fácil”, disse.

Deniziane já havia feito um pedido nas redes sociais para que a web parasse de associá-la a Isabelle e Matteus, vice-campeão do BBB 24, com quem se envolveu durante a participação no programa. “Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez, eu peço a vocês que vocês sigam adiante, assim como nós”, escreveu.