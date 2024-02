BBB 24: Esposa de Davi se pronuncia após beijo em Pitel e acusação de assédio

A Festa da Líder Raquele no BBB 24, na madrugada desta quinta-feira (22), foi palco de mais uma polêmica que ganhou as redes sociais. Após beber além da conta, Davi acabou dando um beijo na testa de Pitel, que não foi bem visto por grande parte dos fãs do reality.

VEJA MAIS:

Na internet, muitas pessoas passaram a acusar o motorista de aplicativo de assédio, o que desencadeou em uma resposta do fã-clube e dos assessores do baiano, pedindo respeito à história e ao nome do brother. No X/Twitter, os fãs colocaram a frase Davi merece respeito entre os assuntos mais comentados naquele momento.

Na tarde desta quinta-feira (22), Mani Reggo, esposa de Davi, explicou sobre o ocorrido e sobre sua opinião. "Eu não assisto muito [o programa], porque eu acordo muito cedo por causa do trabalho. Então as pessoas quando vêm aqui na barraca acabam me atualizando sobre o reality", explicou a mulher do motorista à equipe do Fofocalizando, do SBT.

"Eu assisti [a cena] pelas redes socias hoje e não vi nada demais, só foi um beijo", declarou. "Até o momento a trajetória do Davi está sendo limpa. Ele está sendo ele. Não vi nada de ruim", completou Mani, que é proprietária de uma barraca de lanche.