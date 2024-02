BBB 24: Mãe e namorada de Davi protagonizam barraco em Salvador, diz colunista

A relação entre Mani Reggo, namorada de Davi do BBB 24, e Elisângela Brito, mãe do brother, está cercada de desavenças e boatos de conflito desde que o baiano entrou no confinamento. A situação entre as duas ganhou novos capítulos recentemente, com os rumores de um "barraco" entre as duas em Cajazeiras, bairro de Salvador onde mora a matriarca.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, as duas protagonizaram uma "discussão acalorada" após Elisângela se irritar com Mani por usar a imagem do filho em sua barraca de lanches, transformando-a em ponto turístico sem a autorização de Davi.

Outro motivo do desentendimento seria o controle pelas redes sociais de Davi. Há rumores de que Mani teria tentado fechar uma publicidade em nome do brother sem o conhecimento da família, gerando mais atritos.

Segundo fontes da colunista, há um outro impasse, pois a namorada não estaria dando nenhum dinheiro que arrecadou à família de Davi. Anteriormente, isso gerou um pronunciamento de Elisângela a chamando de "ambiciosa".

Por conta disso, Elisângela teria afirmado que, após a saída de Davi do BBB, ela "fará de tudo" para o relacionamento do filho chegar ao fim. Até o momento, nem Mani nem Elisângela se pronunciaram oficialmente sobre os rumores e a briga.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)