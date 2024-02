Anitta pausa show para apontar pessoas que estavam roubando celulares; assista

No último sábado (17) a carioca Anitta interrompeu o seu bloco de carnaval para denunciar ladrões que estavam roubando os foliões na Rua Primeiro de Março, lá no centro do Rio de Janeiro.

No perfil oficial da PM- RJ, na plataforma X (antigo Twitter), relataram que foram apreendidas 7 armas brancas e 7 objetos perfurocortantes durante as ações realizadas nos pontos de bloqueio do Bloco da Anitta. De acordo com as infomrações divulgadas pela Riotur, 800 mil pessoas marcaram presença no megabloco que desfilou no Centro do Rio.

A cantora se apresentou pelas ruas do centro da cidade carioca, contando com a participação especial de Dennis DJ, Lenny Tavárez e J Quiles. Homenageando a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, Anitta escolheu um look nas cores da agremiação, rosa, verde com detalhes dourados.