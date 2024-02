Figurinos de Anitta e Bruna Marquezine contaram com participações de paraenses na produção

Dois figurinos que chamaram a atenção no Carnaval deste ano, o de de Bruna Marquezine e de Anitta, contaram com a participação de dois paraenses na equipe de criação das roupas. Bruna passeou com as peças bordadas em um dourado no Carnaval de Salvador. Já Anitta fez uma homenagem à Yemanjah, em sua apresentação no Carnaval de Salvador, com uma peça em azul e branco, também bordada, com conchas e pingentes. A equipe do Ateliê de Victor Hugo Mattos contou com o trabalho dos paraenses Maurício Francco e Mirian Bayah.

O artista visual e figurinista de teatro Maurício Francco, conhecido em Belém desde 1998, trabalhou pela primeira vez na produção de peças de roupa para celebridades. Atualmente, morando em São Paulo, Maurício ficou muito contente com o trabalho e com a oportunidade, que surgiu graças ao contato da amiga Mirian Bayah, que já o conhecia.

Na peça de Anitta, Maurício trabalhou no bordado da saia e na construção dos padrões de bijuterias, pingentes aplicados na roupa, argolas de metal, e na roupa de Marquezine foi o responsável pelo fio de metal. “No caso da Anitta que é um figurino em homenagem à Yemanjah foram feitos muitos ajustes até chegar no padrão final. Tem a equipe dela, e mais a equipe do Victor, porém, o figurino só existe a partir da manipulação do ator ou atriz, principalmente com ela se sentindo à vontade dentro do que está vestida. Ver a Bruna Marquezine dançando e pulando também dá um sentimento de dever cumprido”, revela o artista.

Anitta e Bruna Marquezine

Maurício está há poucos meses em São Paulo, mas muito satisfeito com o trabalho realizado. Ele destaca o aprendizado de trabalhar no Ateliê de Victor Hugo Mattos com outros profissionais como o próprio Victor Hugo, a paraense Mirian Bayah, Liza Oliveira e Janaina Lopes. “O Victor trabalha mais lincado à alta costura. Existe um material sofisticado de trabalho, é um processo de aprendizado também para mim. Todos contribuem. São pessoas que tem muito conhecimento, as crocheteiras, as outras meninas que trabalham na construção dos pingentes, e eu trago as minhas experiências. Isso tudo acaba virando uma grande sala de aula. Estava precisado deste momento de novos horizontes”, destaca.

Para fazer com que as peças atendam aos desejos das artistas, a assistente de Victor Hugo - a paraense Mirian Bayah é a responsável por intermediar a comunicação entre as equipes envolvidas. Mirian trabalha com joias e acessórios em São Paulo, incluindo a variedade de materiais e upcycling. No currículo a paraense já trabalhou em algumas peças de André Lima e teve participação no São Paulo Fashion Week. Uma das peças criadas por André Lima saiu na Vogue Joias, em 2004.

A primeira peça que Mirian ajudou a construir foi a do Carnaval de 2023 para Karol Conká. As peças de Marquezine e Anitta foram as mais recentes do trabalho em equipe. “As duas peças tiveram [o trabalho de] várias mãos. Tivemos a preocupação em formar uma equipe para ter excelência no resultado”, detalha.

Como assistente direta do estilista Victor Hugo Mattos, Mirian cuida da transição entre equipe e assessores. “É muita responsabilidade não ter ruídos nessa transição para que não haja dúvida e ou perda de tempo no processo”, explica. “É emocionante ver de quem estamos falando, mas o foco e a responsabilidade são tão maiores que os brilhos ficam para elas. Cada detalhe, cada minuto, cada peça costurada foi como uma prova do vestibular. Não podemos errar, não existe a possibilidade do erro. No dia em que vi [as peças] minhas mãos tremeram, vontade de chorar de alegria, cansaço, misturados com a sensação do dever cumprido”, assegura.