Anitta rasga elogios para Ana Castela: 'O maior sucesso do Brasil'

Anitta não poupou elogios para Ana Castela, e afirmou que a sertaneja é o maior sucesso do Brasil atualmente. As duas artistas cantaram juntas em um show de pré-carnaval da funkeira, realizado na madrugada desta sexta-feira (9).

“Acho ela o maior sucesso do Brasil, todas as músicas bombando, parece eu uns anos atrás”, afirmou Anitta em entrevista à revista Quem, nos bastidores do 'Ensaios da Anitta', também gravado na madrugada desta sexta.

A cantora pop também destacou a beleza física de Ana Castela, que já deixou claro nunca ter se submetido a procedimentos estéticos. “Só não parece eu porque ela é belíssima e natural”, brincou Anitta.

A parceria das duas não vai ficar apenas neste show. Anitta declarou nas redes sociais que uma nova música gravada pela dupla será divulgada em breve, mas, não falou em data para um possível lançamento da canção.

Questionada sobre a pressão dos fãs, que esperam um novo hit, Anitta disse que é preciso ter mais paciência com o processo artístico de cada cantor.

“Para fazer um projeto que seja inspirador, tem que parar, pensar, gastar tempo, é um ciclo. Quando voltei agora, os charts voltaram. Fiquei super doente no final de 2022, teve uma queda de tudo da minha carreira, porque eu fiquei meses sem trabalhar. Depois que voltei, as coisas fluíram naturalmente. O público só tem que se acostumar que uma hora você descansa, uma hora você trabalha”, explicou.