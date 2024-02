Ivete e Anitta cantam ‘Macetando’ em Salvador e Ludmilla manda recado

Em clima carnavalesco, Ivete Sangalo abriu a folia de Salvador na última quinta-feira (08), na Praça Castro Alves, ao lado de Anitta. No repertório, as duas cantaram ‘Contatinho’ da funkeira com Léo Santana, ‘Joga pra Lua’ e ‘Macetando’, de Veveta com Ludmilla.

O momento inesperado foi gravado pelos fãs e bastante repercutido nas redes. “Aquelas mães querendo fazer as irmãs fazerem as pazes” disse um internauta. “Só Ivete mesmo pra fazer a Anitta cantar a parte da Lud”, escreveu outra.

Ludmilla, que não é boba, se manifestou logo. “Tá todo mundo macetando”, comentou na publicação de Ivete.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)