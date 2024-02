Kerolay Chaves, musa da Barroca Zona Sul, revela fazer ‘jejum sexual’ para carnaval

Kerolay Chaves, musa da Barroca Zona Sul, optou fazer “jejum sexual” uma semana antes de desfilar no Sambódromo do Anhembi para melhorar o desempenho na avenida. Em entrevista à revista ‘Quem’, a influenciadora digital contou ter se inspirado no astro da NFL, Tom Brady.

VEJA MAIS

"Preciso ter força e condicionamento físico para apresentar muito samba no pé com naturalidade e percorrer todo o percurso da avenida como uma verdadeira musa”, disse empolgada.

Criadora de conteúdo adulto na plataforma Only Fans, Kerolay teve um dos maiores faturamentos nacionais no ano passado. "Sempre chamei atenção. O meu corpo chegava primeiro que eu, mas isso nunca me incomodou [...] Eu me encontrei nesse lugar e ele me proporcionou reconhecimento e uma boa estrutura de vida. Graças a Deus eu trabalho muito”, acrescentou.

Ainda nos preparativos para o carnaval, a mineira também intensificou os treinos e organizou a alimentação para manter o foco, investindo até em refeições tradicionais à base de arroz e feijão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)