Carnaval de São Paulo: veja quais são os sambas-enredo das escolas em 2024

O desfile das Escolas de Samba de São Paulo promete um grande espetáculo nesta sexta-feira (9) e sábado (10), na passarela do Sambódromo do Anhembi. O Grupo Especial, composto por 14 agremiações, vai levar para a avenida enredos diversos que homenageiam personalidades, ancestralidade, cultura e tradições com muita criatividade, ritmo e samba no pé.

Campeã do Carnaval 2023, a Mocidade Alegre escolheu a própria posição no desfile de 2024. A escola será a terceira a entrar na avenida no sábado (10). Já a Camisa Verde e Branco, por ser a campeã do Grupo de Acesso 1 deste ano, será a primeira a desfilar na sexta-feira (09). Confira abaixo os sambas-enredo que serão apresentado pelas 14 agremiações do Grupo Especial de São Paulo em 2024!

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

Vai-Vai

Tom Maior

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império da Casa Verde

Império da Acadêmicos do Tucuruvi

