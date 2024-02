Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Mancha Verde?

Abrindo a temporada carnavalesca, as 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam com um novo samba enredo e muita folia nesta sexta-feira (9) e sábado (10), no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital.

Com a promessa de agitar a avenida com fantasias, samba e defender sua bandeira, a agremiação Mancha Verde, vice-campeã do carnaval de 2023, será a sexta a desfilar na passarela, com entrada prevista para as 04h40 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Mancha Verde 2024?

Neste ano, a agremiação apresenta o enredo “Do nosso Solo para o Mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta”. Com interpretação de Fred Vianna, a escola da Barra Funda, na zona oeste da capital paulistana, promete retratar a relação do homem do campo com a sua terra, a agricultura familiar e sustentável e o combate à fome e à miséria no mundo. Confira a letra do samba enredo:

“Ocô, sua flauta anunciou. A colheita verdejou… Na terra. Regou a missão de Olorum. Junto à forja do Senhor da Guerra. Vai o legado… No balanço desse mar. Solo sagrado germinou a plantação. Ê, caiana levada pro cais. A força dos cafezais. Vem da fé que ergueu essa nação

Escorre à enxada o suor que vem do povo, em cada grão a liberdade na raiz, escorre à enxada o suor que vem do povo, traz na semente o futuro do país”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)