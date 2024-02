Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Acadêmicos do Tatuapé?

Dando continuidade à tradição carnavalesca de São Paulo, o Grupo Especial de Escolas de Samba, com 14 agremiações, desfilam na passarela do Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Bicampeão do carnaval paulistano, o Acadêmicos do Tatuapé entra na avenida na sexta-feira (9), às 3h35 (horário de Brasília), com um samba enredo fascinante inspirado em São João, joia da Bahia e símbolo de preservação.

Qual o samba enredo do Acadêmicos do Tatuapé 2024?

Em 2024, a agremiação de Tatuapé leva para o Anhembi o enredo “Mata de São João — Uma joia da Bahia, símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!”. O tema promete retratar a cidade de Mata de São João, na Bahia, mostrando a história, as manifestações culturais, a culinária e os costumes do município, com interpretação de Celsinho Mody. Veja a letra do samba enredo:

"E lá da mata o tambor anunciou. Na aldeia ecoou o toque do Alujá. Kaô Kabecilê meu pai Xangô (bis). É flecha Tupinambá. Canto forte de axé. Caraíba de além-mar… Verde caeté. Ouro negro, feito a pele do meu povo. Riqueza incorporada nesse chão.

Oh! Linda mata de São João (bis). Ê ê baiana, baiana boa. Remexe, Mainha, tempere o vatapá. Tem quindim, acarajé, tabuleiro de iaiá".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)