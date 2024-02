Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Barroca Zona Sul?

O espetáculo de desfile das Escolas de Samba de São Paulo inicia nesta sexta (09) e sábado (10), com 14 agremiações que prometem diversos enredos em homenagem a personalidades e heróis, exaltando a ancestralidade, a cultura, as histórias e tradições seculares, com muita criatividade, ritmo e samba no pé.

Na contagem regressiva para pisar na passarela do Sambódromo do Anhembi, a Barroca Zona Sul desfila na sexta-feira (9), às 23h15 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Barroca Zona Sul 2024?

Décima colocada no ano de 2023, a agremiação escolheu homenagear seus 50 anos de história em 2024 com o enredo “Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul”.

A escola do bairro do Jabaquara deve mostrar a sua fundação, sua relação com a madrinha Mangueira, seus desfiles históricos na avenida Tiradentes e a retomada que a trouxe de volta ao Grupo Especial, onde está desde 2020; confira a letra do samba.

"Desfilei na Tiradentes, quanta emoção, com juta e sisal fez o teu barracão. Em versos, um cantar de liberdade. Compus um samba pra falar do meu amor, de um povo que jamais te abandonou, de quem bambeia, mas é ruim de derrubar. Barroca, inesquecíveis carnavais em tua história, fez renascer da tua glória.

Um jubileu de ouro pra comemorar. É a flecha de Oxóssi, filha de Odé. Demanda de Exu, abençoada por Seu Zé. Ôôô, firma ponto nesse chão. A velha guarda é minha religião. Barroca, onde aprendi a ser bamba. És minha vida, faculdade do samba".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)