Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Rosas de Ouro?

Nesta sexta-feira (09) e sábado (10), as 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo defendem suas bandeiras e desfilam com maestria o novo samba enredo no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital.

Décima segunda colocada no Grupo Especial em 2023, a Rosas de Ouro fecha a avenida na sexta-feira (09), com entrada prevista para as 5h45 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Rosas de Ouro 2024?

Em 2024, a tradicional escola da Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo, cantará o Parque Ibirapuera com o enredo “Ibira 70 -A Rosas de Ouro é São Paulo no Carnaval 2024”, que aborda a história e a importância do parque para a capital paulista. Confira a letra do samba enredo!

“Amanheceu, que tal a gente erguer as mãos pro céu e agradecer a Deus o prazer de estar aqui. Prepare o seu coração, sou capaz de apostar, minha roseira vai te emocionar. Bom dia, é Carnaval! Vem ver a esperança renascer. Eu vi um lindo sonho florescer. Nós todos somos um.

Trazer a paz no caos. Fazer a nossa essência se expressar. O “avesso do avesso” ser normal. Nesse solo ancestral. Nasce com as flores, quase primavera. Árvore de amores, meu Ibirapuera”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)