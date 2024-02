Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Independente?

Neste final de semana, a folia carnavalesca inicia com a apresentação do Grupo Especial de 14 agremiações de São Paulo no Sambódromo do Anhembi. Entre sexta-feira (9) e sábado (10), as escolas prometem agitar a passarela com seus respectivos enredos inspirados em grandes personalidades da história.

No primeiro dia de desfile (9), a Independente Tricolor, sétima colocada em 2023, será a quarta agremiação a entrar, às 2h30 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Independente Tricolor 2024?

Nesta edição, a agremiação da Zona Norte de São Paulo aborda o enredo “Agojie, A Lâmina da liberdade!”. O tema conta a história do exército de mulheres guerreiras que defenderam o reino de Daomé, na África.

Na passarela, o carnavalesco Amauri Santos promete fazer uma ponte entre as Agojies e as mulheres negras da atualidade, “que se identificam e se empoderam, lutando contra toda e qualquer dominação, externando seu ímpeto e empunhando sempre a lança da liberdade”. Confira o samba enredo deste ano:

“Ilu Ayê… É ginga que vem de lá. É força que vem de cá, africanidade. Sou independente, quebrando corrente. Um grito de liberdade. Na cor da pele o clamor da igualdade. Toda ancestralidade, que mãe África nos entregou, esse encanto ronca em meu tambor. Na essência de guerreiras, anciãs e feiticeiras. Guardiãs da nossa gente, voz que nunca se calou, ôôô, feito o canto Independente

Agojie, neta do axé de Amani. Filha da fé da ginga, Amina e Agotime. Agojie, lança da liberdade. A dignidade, mãe da força mais sublime”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)