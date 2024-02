Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Camisa Verde e Branco?

Nesta sexta-feira (09) e sábado (10), 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo iniciam a temporada carnavalesca apresentando um novo samba enredo no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital.

Com promessa de agitar a avenida com fantasias, samba e carros alegóricos, a Camisa Verde e Branco, vice-campeã do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo em 2023, será a primeira escola de samba a entrar na avenida, na sexta-feira (9), às 23h15 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Camisa Verde e Branco 2024?

Com interpretação de Igor Vianna e autoria de Biel, Fabiano Sorriso, Aquiles da Vila e outros colaboradores, a escola de samba apresenta o enredo “Adenla – O Imperador nas terras do Rei”.

A apresentação conta com diferentes cenários do continente africano e enaltecimento dos povos que herdaram o DNA de luta e vitória, como Piye, um faraó que libertou o povo egípcio da escravidão no século I antes de cristo, e Mansa Musa, que tornou o Império de Mali um dos mais ricos do mundo. Confira a letra do samba enredo:

“Barra Funda! Sua voz jamais será calada enquanto a flecha certeira de Oxóssi encontrar a caixa rufada. A negritude traz no sangue a realeza, pede licença a Exu, o guardião Orunmilá, em busca do feitiço, ao guerreiro ordena a missão. Valente caçador, carrega o seu ofá, Oxum foi seu amor. Oro-mi-má!. Dono da mata, rei de Ketu, ele é! Okê, mutalambô! Odé! Odé!”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)