Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Águia de Ouro?

Com promessa de muita folia, samba e homenagens inesquecíveis, as 14 Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Oitava colocada no carnaval de 2023, a Águia de Ouro será a quinta a entrar na passarela do Sambódromo do Anhembi, no sábado (10), às 2h50 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Águia de Ouro 2024?

Na edição de 2024, a agremiação vai contar a história do rádio no Brasil celebrando os 100 anos da primeira transmissão feita no país, com o tema "Águia de Ouro nas Ondas do Rádio". O carnavalesco Victor Santos, que retorna à escola, lidera o projeto que deve terminar com uma homenagem ao radialista Eli Corrêa. Veja a letra do samba enredo:

“Ah, quanto tempo passou, e minha voz eternizou. Marcantes as lembranças, herança a encantar. O padre criador abençoado, na ciência e na fé, injustiçado. O guarani, o violino anunciou, no centenário que o brado ressoou. Ao povo iletrado, sabedoria e esperança ao escutar.

É gol…é gol…é gol… A torcida vai delirar (olê olá). Era…feita de ouro, o nosso tesouro. O dom de cantar (lalaia)”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)