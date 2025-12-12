Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Hadballa é cotado para voltar ao BBB 26 como veterano, diz portal

Paraense que marcou o BBB 20 aparece entre os nomes para o grupo de Veteranos da nova edição do reality

Hannah Franco
fonte

Ex-BBB Hadballa aparece entre os possíveis veteranos do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

A próxima edição do Big Brother Brasil, com estreia prevista para o dia 12 de janeiro, pode trazer de volta à casa um nome que marcou uma das temporadas mais comentadas do reality. O paraense Hadson Nery, conhecido como Hadballa, está entre os participantes cotados para o BBB 26, segundo informações divulgadas pelo portal Terra.

O reality contará com um formato especial, reunindo anônimos (Pipocas), famosos (Camarotes) e um grupo de Veteranos, formado por ex-participantes que tiveram passagens marcantes pelo programa.

VEJA MAIS

image Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'
Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

image VÍDEO: Hadballa se revolta com camisa vermelha da Seleção: 'Vermelho é a cabeça do meu p*'
Ex-BBB paraense comentou sobre a suposta mudança no uniforme da Seleção; a CBF desmentiu os rumores sobre a nova cor da segunda camisa para a Copa de 2026

Hadson Nery participou do BBB 20, edição vencida por Thelma Assis, e foi o terceiro eliminado, deixando o programa com 79,71% dos votos em um paredão contra Felipe Prior. Durante sua passagem, ele se tornou um dos participantes mais criticados pelo público, especialmente por estratégias adotadas no jogo que envolveram conflitos com sisters da casa.

Fontes próximas ao ex-brother afirmam que ele já teria alertado familiares sobre a possibilidade de retorno ao reality.

A TV Globo ainda não divulgou oficialmente a lista de participantes, mas o apresentador Tadeu Schmidt já deu indícios de que o elenco será robusto. Em entrevista ao programa Mais Você, ele afirmou que a seleção deve chamar atenção do público.

“Eu posso te dizer o seguinte: é impossível alguém olhar a lista de Veteranos e Camarotes e dizer: ‘achei fraca’. É impossível”, declarou o apresentador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hadballa

BBB 26

Hadson Nery

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda