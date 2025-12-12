Hadballa é cotado para voltar ao BBB 26 como veterano, diz portal

A próxima edição do Big Brother Brasil, com estreia prevista para o dia 12 de janeiro, pode trazer de volta à casa um nome que marcou uma das temporadas mais comentadas do reality. O paraense Hadson Nery, conhecido como Hadballa, está entre os participantes cotados para o BBB 26, segundo informações divulgadas pelo portal Terra.

O reality contará com um formato especial, reunindo anônimos (Pipocas), famosos (Camarotes) e um grupo de Veteranos, formado por ex-participantes que tiveram passagens marcantes pelo programa.

VEJA MAIS

Hadson Nery participou do BBB 20, edição vencida por Thelma Assis, e foi o terceiro eliminado, deixando o programa com 79,71% dos votos em um paredão contra Felipe Prior. Durante sua passagem, ele se tornou um dos participantes mais criticados pelo público, especialmente por estratégias adotadas no jogo que envolveram conflitos com sisters da casa.

Fontes próximas ao ex-brother afirmam que ele já teria alertado familiares sobre a possibilidade de retorno ao reality.

A TV Globo ainda não divulgou oficialmente a lista de participantes, mas o apresentador Tadeu Schmidt já deu indícios de que o elenco será robusto. Em entrevista ao programa Mais Você, ele afirmou que a seleção deve chamar atenção do público.

“Eu posso te dizer o seguinte: é impossível alguém olhar a lista de Veteranos e Camarotes e dizer: ‘achei fraca’. É impossível”, declarou o apresentador.