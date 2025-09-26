Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. O Liberal 26.09.25 14h06 Hadballa questionou a qualidade do trabalho desenvolvido por Marcos Braz no Leão Azul. (Instagram #hadsonnery) O ex-jogador do Paysandu e ex-participante do Big Brother Brasil, Hadson Nery, conhecido como Hadballa, utilizou suas redes sociais para atacar o atual executivo de futebol do Remo. O técnico de futebol fez críticas ao trabalho do dirigente Marcos Braz à frente da equipe azulina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Hadballa questionou a qualidade do trabalho desenvolvido por Marcos Braz no Leão Azul, sugerindo que o dirigente estaria mais focado em interesses pessoais do que nos resultados do time. O ex-BBB demonstrou indignação com a alta folha salarial do Remo, que, segundo ele, seria de R$ 5 milhões por mês, contrastando com a posição do clube na Série B. “Deve ser muito escroto ser remista. Idolatram um cheira pi** desses para fazer futebol, que só veio para Belém fazer bussines e andar de lancha com as do job… daí faz uma folha de 5 milhões mês e estão em 10° colocado (clube é atual 12º colocado da Série B)”, disse o ex-BBB. Hadballa ataca Marcos Braz (Imagem/Reprodução) VEJA MAIS Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela O ex-atleta do Papão continuou a desqualificar a administração do time rival, tecendo comentários pejorativos sobre a postura do executivo fora de campo. Ele insinuou que as ações de Braz em Belém seriam motivadas por interesses particulares, distantes do objetivo principal de gestão esportiva. Em um tom de desabafo e revolta, Hadson Nery chamou a torcida do Remo de "gigante", mas classificou o time como "pequeno". Ele não poupou as lideranças do futebol paraense, pedindo que os dirigentes "incompetentes" abandonassem a modalidade na região. Marcos Braz chegou ao Baenão em maio deste ano, assumindo o cargo de executivo de futebol, após uma longa e vitoriosa passagem pelo Flamengo entre 2018 e 2024. Atualmente, o Remo ocupa a 12ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Paysandu, time do coração e onde Hadballa jogou, é o lanterna da competição na 20ª posição. O ataque do treinador do Vênus, time da Segunda Divisão do Paraense, reacende a clássica rivalidade entre as equipes da capital. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol clube do remo remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28