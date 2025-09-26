Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

O ex-jogador do Paysandu e ex-participante do Big Brother Brasil, Hadson Nery, conhecido como Hadballa, utilizou suas redes sociais para atacar o atual executivo de futebol do Remo. O técnico de futebol fez críticas ao trabalho do dirigente Marcos Braz à frente da equipe azulina.

Hadballa questionou a qualidade do trabalho desenvolvido por Marcos Braz no Leão Azul, sugerindo que o dirigente estaria mais focado em interesses pessoais do que nos resultados do time. O ex-BBB demonstrou indignação com a alta folha salarial do Remo, que, segundo ele, seria de R$ 5 milhões por mês, contrastando com a posição do clube na Série B.

“Deve ser muito escroto ser remista. Idolatram um cheira pi** desses para fazer futebol, que só veio para Belém fazer bussines e andar de lancha com as do job… daí faz uma folha de 5 milhões mês e estão em 10° colocado (clube é atual 12º colocado da Série B)”, disse o ex-BBB.

Hadballa ataca Marcos Braz (Imagem/Reprodução)

O ex-atleta do Papão continuou a desqualificar a administração do time rival, tecendo comentários pejorativos sobre a postura do executivo fora de campo. Ele insinuou que as ações de Braz em Belém seriam motivadas por interesses particulares, distantes do objetivo principal de gestão esportiva.

Em um tom de desabafo e revolta, Hadson Nery chamou a torcida do Remo de "gigante", mas classificou o time como "pequeno". Ele não poupou as lideranças do futebol paraense, pedindo que os dirigentes "incompetentes" abandonassem a modalidade na região.

Marcos Braz chegou ao Baenão em maio deste ano, assumindo o cargo de executivo de futebol, após uma longa e vitoriosa passagem pelo Flamengo entre 2018 e 2024.

Atualmente, o Remo ocupa a 12ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Paysandu, time do coração e onde Hadballa jogou, é o lanterna da competição na 20ª posição. O ataque do treinador do Vênus, time da Segunda Divisão do Paraense, reacende a clássica rivalidade entre as equipes da capital.