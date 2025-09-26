Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

O Liberal
fonte

Remo perdeu fora de casa para o Volta Redonda (Luís Carlos/Ascom Remo)

O Remo chegou à sua pior posição na tabela de classificação da Série B. A equipe azulina perdeu quatro colocações após a derrota para o Volta Redonda-RJ e fechou a 28ª rodada em 12º lugar. O Paysandu também segue em apuros, na lanterna, longe de deixar a zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após o jogo contra o Voltaço, o Leão Azul já havia caído para a 10ª posição, a pior do clube na competição até então. Mas, com as vitórias do Atlético-GO sobre o América-MG e do Avaí-SC sobre a Chapecoense-SC, ambas por 1 a 0, o Remo perdeu mais duas colocações e terminou a rodada em 12º.

Antes desta rodada, a pior posição do Remo havia sido o nono lugar, registrado na primeira e na quinta rodadas. O clube chegou a figurar no G-4, mas perdeu rendimento, deixou a zona de acesso e, nas últimas partidas, viu os adversários crescerem e tomou distância dos primeiros colocados.

VEJA MAIS 

image Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro
Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

image Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB
Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

image Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação'
Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa

Agora, o time soma 39 pontos, sete a menos que o Novorizontino-SP, quarto colocado, e nove a mais que o Volta Redonda, 17º na tabela. O Remo recebe o CRB-AL no próximo domingo (28) e precisa vencer para não dar sequência à má fase e arriscar a permanência na Série B.

A liderança do campeonato também teve mudança. O Criciúma-SC venceu o Coritiba na última quinta-feira (25) e assumiu a primeira posição com 49 pontos. O Coxa caiu para terceiro, com 47, e o Goiás-GO é o vice-líder, com a mesma pontuação do Tigre.

Veja a tabela da Série B

 

Classificação fornecida por Sofascore

Na outra parte da tabela, o Volta Redonda ficou na porta de saída do Z-4 após o triunfo sobre o Remo. O time chegou a 30 pontos, a mesma pontuação do América-MG, que está em 17º.

Botafogo-SP e Amazonas-AM aparecem logo acima. O Paysandu segue na lanterna, com apenas 22 pontos, sendo o mais ameaçado de cair para a Série C. Até o momento, a equipe soma apenas quatro vitórias, 10 empates e 14 derrotas.

Com isso, o Bicola tem desvantagem de oito pontos para o Coelho. Na próxima rodada, o time encara o líder Criciúma, no domingo (28).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

séire b

remo

paysandu
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DEFINIDO!

Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B

A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição

28.09.25 17h40

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

SÉRIE B

Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento

Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência'

26.09.25 20h16

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGÃO!

Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa

O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida

28.09.25 17h59

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

AVANÇO

Ex-ginasta Lais Souza celebra novo ponto de sensibilidade no dedo: ‘Volta, mão!’

Após mais de uma década do acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza compartilha avanço emocionante em sua recuperação.

28.09.25 12h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda