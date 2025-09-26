Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

O Remo chegou à sua pior posição na tabela de classificação da Série B. A equipe azulina perdeu quatro colocações após a derrota para o Volta Redonda-RJ e fechou a 28ª rodada em 12º lugar. O Paysandu também segue em apuros, na lanterna, longe de deixar a zona de rebaixamento.

Após o jogo contra o Voltaço, o Leão Azul já havia caído para a 10ª posição, a pior do clube na competição até então. Mas, com as vitórias do Atlético-GO sobre o América-MG e do Avaí-SC sobre a Chapecoense-SC, ambas por 1 a 0, o Remo perdeu mais duas colocações e terminou a rodada em 12º.

Antes desta rodada, a pior posição do Remo havia sido o nono lugar, registrado na primeira e na quinta rodadas. O clube chegou a figurar no G-4, mas perdeu rendimento, deixou a zona de acesso e, nas últimas partidas, viu os adversários crescerem e tomou distância dos primeiros colocados.

Agora, o time soma 39 pontos, sete a menos que o Novorizontino-SP, quarto colocado, e nove a mais que o Volta Redonda, 17º na tabela. O Remo recebe o CRB-AL no próximo domingo (28) e precisa vencer para não dar sequência à má fase e arriscar a permanência na Série B.

A liderança do campeonato também teve mudança. O Criciúma-SC venceu o Coritiba na última quinta-feira (25) e assumiu a primeira posição com 49 pontos. O Coxa caiu para terceiro, com 47, e o Goiás-GO é o vice-líder, com a mesma pontuação do Tigre.

Na outra parte da tabela, o Volta Redonda ficou na porta de saída do Z-4 após o triunfo sobre o Remo. O time chegou a 30 pontos, a mesma pontuação do América-MG, que está em 17º.

Botafogo-SP e Amazonas-AM aparecem logo acima. O Paysandu segue na lanterna, com apenas 22 pontos, sendo o mais ameaçado de cair para a Série C. Até o momento, a equipe soma apenas quatro vitórias, 10 empates e 14 derrotas.

Com isso, o Bicola tem desvantagem de oito pontos para o Coelho. Na próxima rodada, o time encara o líder Criciúma, no domingo (28).