O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Denner garante confiança em reação do Paysandu: 'Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação'

Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa

O Liberal
fonte

Denner retornou na partida passada, derrota para Novorizontino em casa (Jorge Luis Toti/Paysandu)

O Paysandu segue em preparação para enfrentar o Criciúma no próximo domingo (28), no estádio Heriberto Hulse, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Lanterna da competição com 22 pontos em 28 jogos, o time precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: somar 23 dos 30 pontos que ainda estão em disputa. Mesmo assim, o meio-campo Denner mantém o discurso de confiança e afirma que o grupo vai reagir.

“Desde o começo que vim falei que nosso grupo era muito bom, não tem muito o que falar, é cada um assumir a responsabilidade e se cobrar mais. Tenho certeza que o grupo é muito bom e a gente vai sair dessa situação” – disse o jogador, que voltou ao time na rodada passada após se recuperar de uma luxação no ombro.

O cenário, porém, é crítico. O Papão não vence há 11 jogos e convive desde o início da Série B na zona de rebaixamento. O torcedor já está exausto e poucos acreditam no time. Para Denner, a reta final da competição não deixa mais margem para erros.

“É assim que a gente tá encarando faz um bom tempo, estamos numa situação muito complicada, e ainda temos dez jogos, temos chances ainda de sair dessa situação”.

O próximo adversário é o Criciúma, que briga pelo acesso no G4. Mesmo fora de casa, o discurso é de obrigação pela vitória. “Agora é contra o Criciúma, temos que ir lá e não pensar nem em empate, só pensar em vitória daqui pra frente”.

Na última rodada, o Paysandu chegou a balançar a rede contra o Novorizontino nos minutos finais, mas o gol foi anulado pelo VAR. Pouco depois, sofreu o gol da derrota por 1 a 0. “Foi uma sensação muito ruim pra gente, quando a gente fez o gol já tava com a mentalidade que ia voltar as vitórias, depois ainda acabamos pegando o gol e saindo com a derrota”, lamentou.

“Contra Goiás e Novorizontino foram jogos que perdemos nos detalhes, agora não temos mais espaço pra perder nos detalhes, tem que ser só vitória, estar ligado”.

Apesar das ausências de Thiago Heleno e Leandro Vilela, Denner acredita que o elenco tem peças capazes de suprir as baixas. “Dois jogadores que vinham jogando, nosso grupo vai sentir, mas temos jogadores qualificados pra suprir a ausência deles. Não tem muito o que falar, é trabalhar pra domingo voltar a vencer”.

